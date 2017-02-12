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Сын Гуренко тренируется с дублем минского "Динамо"

22-летний белорусский полузащитник Артем Гуренко тренируется в составе дублеров минского "Динамо", которое, тренирует отец футболиста - Сергей, сообщает Football.by.

Сегодня хавбек забил победный гол в ворота "Луча" в товарищеском матче.

Напомним, последние два сезона Артем Гуренко провел в составе "Тракая". Ранее футболист также заявлял, что, вероятно, не останется в литовском клубе.
Теги: Динамо Минск
Сегодня, 13:21
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