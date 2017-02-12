"Барселона" сможет приобрести игрока на место травмированного Алейша Видаля

Несмотря на закрытие трансферного окна, "Барселоне" будет позволено приобрести игрока на место защитника Алейша Видаля, получившего тяжелую травму лодыжки в матче 22-го тура Примеры против "Алавеса" (6:0), лечение которой займет пять месяцев, сообщает Marca.Согласно уставу Примеры, "блауграна" имеет возможность подписать любого футболиста из местного чемпионата или игрока в статусе свободного агента.