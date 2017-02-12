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15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
01:04
Витиньо стал блондином (фото) (11)
Витиньо стал блондином (фото) (11)
"Барселона" сможет приобрести игрока на место травмированного Алейша Видаля
Несмотря на закрытие трансферного окна, "Барселоне" будет позволено приобрести игрока на место защитника Алейша Видаля, получившего тяжелую травму лодыжки в матче 22-го тура Примеры против "Алавеса" (6:0), лечение которой займет пять месяцев, сообщает Marca.
Согласно уставу Примеры, "блауграна" имеет возможность подписать любого футболиста из местного чемпионата или игрока в статусе свободного агента.
"Газета.ру"
Согласно уставу Примеры, "блауграна" имеет возможность подписать любого футболиста из местного чемпионата или игрока в статусе свободного агента.
"Газета.ру"
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