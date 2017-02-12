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"Барселона" сможет приобрести игрока на место травмированного Алейша Видаля

Несмотря на закрытие трансферного окна, "Барселоне" будет позволено приобрести игрока на место защитника Алейша Видаля, получившего тяжелую травму лодыжки в матче 22-го тура Примеры против "Алавеса" (6:0), лечение которой займет пять месяцев, сообщает Marca.

Согласно уставу Примеры, "блауграна" имеет возможность подписать любого футболиста из местного чемпионата или игрока в статусе свободного агента.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 14:51
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