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Андрей Павелко предложил кандидатуру Зозули в исполком ФФУ

Президент ФФУ Андрей Павелко предложил кандидатуру нападающего "Бетиса" Романа Зозули в исполком ФФУ в качестве официального представителя действующих игроков.

"ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что и Федерация футбола Испании, ФИФА и УЕФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.

Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа – это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность. Создал фонд помощи военным, которые защищают свою страну на востоке Украины. Кроме этого, за свои деньги помог отремонтировать госпиталь в Днепре, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие украинской армии.

И еще он вместе со своим партнером по сборной Украины Русланом Ротанем открыли детскую футбольную академию, в которой воспитываются будущие звезды украинского футбола. Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины.

Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру", – написал Павелко в фэйсбуке.
Теги: Зозуля
Сегодня, 15:06
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№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да пох...хоть гитлера с бандерой...
Регистрация: 9.01.2015
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