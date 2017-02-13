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Антонио Конте: на титул сейчас претендует сразу шесть команд

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказал свое мнение о борьбе команд английской премьер-лиги за чемпионский титул.

"До конца чемпионата осталось еще 13 игр, и если кто-то считает, что борьба за победу уже закончилась, он ошибается. На титул сейчас претендует сразу шесть команд, и до конца сезона может случиться всё что угодно. Мы должны продолжать работать и стараться выигрывать такие матчи, как был сегодня.

Я доволен отношением моих игроков к делу и их стремлением побеждать, но такие потери могут случиться в любой момент. Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других.

Мы нацелены добиться серьезных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи, и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников", - цитирует Конте "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт "Челси".
Теги: Конте Челси
Сегодня, 01:36
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