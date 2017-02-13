Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Диего Симеоне: камбэк случился благодаря огромной поддержке наших фанатов

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарий после волевой победы над "Сельтой" (3:2) в матче 22-го тура испанской Примеры. К 87-минуте "матрасники" уступали со счетом 1:2.

"Было бы здорово, если бы мы еще и пенальти забивали. Но промахи - часть футбола. Отработать пенальти на тренировках, собрав при этом 30-40 тысяч фанатов, невозможно, а в их присутствии ситуация становится иной. Надеемся решить эту проблему, ведь пенальти нужно бить с холодной головой.

Наш камбэк в этой игре бы маловероятен, но мы сохраняли спокойствие и добились победы благодаря огромной поддержке наших фанатов. При счёте 1:2 они продолжали гнать нас вперёд, придав дополнительные эмоции", - заявил Симеоне.

Газета.ru
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 08:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.