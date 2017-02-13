Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Криштиану Роналду из-за ушиба пропустил тренировку "Реала" перед игрой с "Наполи"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду 13 февраля пропустил тренировку команды перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", сообщает Marca.

Португалец работал в тренажерном зале по индивидуальной программе, так как получил небольшую травму во время матча 22-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (3:1).

По информации издания, Роналду успеет восстановиться от ушиба и вернуться в общую группу к первому матчу с "Наполи", который пройдет 15 февраля в Мадриде.

"Газета.ру"
Теги: Ронаду Наполи
Сегодня, 19:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.