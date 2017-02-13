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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Криштиану Роналду из-за ушиба пропустил тренировку "Реала" перед игрой с "Наполи"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду 13 февраля пропустил тренировку команды перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", сообщает Marca.
Португалец работал в тренажерном зале по индивидуальной программе, так как получил небольшую травму во время матча 22-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (3:1).
По информации издания, Роналду успеет восстановиться от ушиба и вернуться в общую группу к первому матчу с "Наполи", который пройдет 15 февраля в Мадриде.
"Газета.ру"
Португалец работал в тренажерном зале по индивидуальной программе, так как получил небольшую травму во время матча 22-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (3:1).
По информации издания, Роналду успеет восстановиться от ушиба и вернуться в общую группу к первому матчу с "Наполи", который пройдет 15 февраля в Мадриде.
"Газета.ру"
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