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Андрей Панюков отправится на сбор с литовским "Атлантасом"

Нападающий Андрей Панюков ближайший тренировочный сбор проведет с литовским "Атлантасом".

"Андрей летит на сбор "Атлантаса" на Кипре. Решение о том, продолжит ли он карьеру в нашей команде, будет принято позднее", - цитирует главного тренера команды Константина Сарсанию "Спорт-Экспресс".
Теги: Панюков
Сегодня, 21:21
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