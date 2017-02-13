Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:18
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Андрей Панюков отправится на сбор с литовским "Атлантасом"
Нападающий Андрей Панюков ближайший тренировочный сбор проведет с литовским "Атлантасом".
"Андрей летит на сбор "Атлантаса" на Кипре. Решение о том, продолжит ли он карьеру в нашей команде, будет принято позднее", - цитирует главного тренера команды Константина Сарсанию "Спорт-Экспресс".
"Андрей летит на сбор "Атлантаса" на Кипре. Решение о том, продолжит ли он карьеру в нашей команде, будет принято позднее", - цитирует главного тренера команды Константина Сарсанию "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.