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Полиция допросила Диего Марадону из-за агрессивного поведения к его девушке

Испанская полиция допросила легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону по поводу возможного агрессивного поведения по отношению к его девушке Росио Оливе, передает "Газета.ru" со ссылкой на ABC.

Сообщается, что женщина позвонила на стойку регистрации отеля и заявила, что экс-нападающий "Наполи" напал на нее, после чего работники гостиницы вызвали правоохранителей.

Уже в ходе допроса Олива отметила, что между ней и Диего просто произошла сильная ссора и подавать заявление она не планирует.
Теги: Марадона
Сегодня, 14:59
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