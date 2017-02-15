Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
12:30
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Полиция допросила Диего Марадону из-за агрессивного поведения к его девушке
Испанская полиция допросила легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону по поводу возможного агрессивного поведения по отношению к его девушке Росио Оливе, передает "Газета.ru" со ссылкой на ABC.
Сообщается, что женщина позвонила на стойку регистрации отеля и заявила, что экс-нападающий "Наполи" напал на нее, после чего работники гостиницы вызвали правоохранителей.
Уже в ходе допроса Олива отметила, что между ней и Диего просто произошла сильная ссора и подавать заявление она не планирует.
Сообщается, что женщина позвонила на стойку регистрации отеля и заявила, что экс-нападающий "Наполи" напал на нее, после чего работники гостиницы вызвали правоохранителей.
Уже в ходе допроса Олива отметила, что между ней и Диего просто произошла сильная ссора и подавать заявление она не планирует.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.