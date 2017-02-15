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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Азиатская федерация пожизненно отстранила 22 футболиста за договорные матчи
Азиатская конфедерация футбола пожизненно отстранила 22 игрока за участие в договорных матчах, передает Associated Press.
Отстраненные футболисты родом из Лаоса и Камбоджи. Они участвовали в договорных матчах местных чемпионатов. Расследование в их отношении все еще ведется.
Отстраненные футболисты родом из Лаоса и Камбоджи. Они участвовали в договорных матчах местных чемпионатов. Расследование в их отношении все еще ведется.
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