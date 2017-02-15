Азиатская федерация пожизненно отстранила 22 футболиста за договорные матчи

Азиатская конфедерация футбола пожизненно отстранила 22 игрока за участие в договорных матчах, передает Associated Press.



Отстраненные футболисты родом из Лаоса и Камбоджи. Они участвовали в договорных матчах местных чемпионатов. Расследование в их отношении все еще ведется.