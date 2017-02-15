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Игор Тудор назначен новым главным тренером "Галатасарая"

Хорватский специалист Игор Тудор назначен новым главным тренером стамбульского "Галатасарая", сообщает пресс-служба клуба.

38-летний тренер подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2017/18.
Теги: Галатасарай
Сегодня, 20:24
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