"Дармштадт" позвал на матч подписанного на твиттер клуба Обаму

Немецкий "Дармштадт" записал видеообращение, в котором пригласил бывшего президента США Барака Обаму посетить домашний матч команды.На видео к Обаме обращается американский форвард "Дармштадта" Терренс Бойд. Немцы подготовили клубную футболку с фамилией экс-президента Америки на спине и 98-м номером."Дармштадт" является единственным европейским футбольным клубом, на страничку в твиттере которого подписан 55-летний Обама.