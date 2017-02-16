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18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Андрей Панюков как минимум до лета будет выступать за "Атлантас"
Нападающий Андрей Панюков, в конце января разорвавший контракт с португальской "Брагой", как минимум до летнего трансферного окна будет играть в литовском "Атлантасе".
"Андрей проведет первую часть сезона в "Атлантасе", - цитирует главного тренера литовской команды Константина Сарсанию "Спорт-Экспресс".
"Андрей проведет первую часть сезона в "Атлантасе", - цитирует главного тренера литовской команды Константина Сарсанию "Спорт-Экспресс".
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