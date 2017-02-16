Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Андрей Панюков как минимум до лета будет выступать за "Атлантас"

Нападающий Андрей Панюков, в конце января разорвавший контракт с португальской "Брагой", как минимум до летнего трансферного окна будет играть в литовском "Атлантасе".

"Андрей проведет первую часть сезона в "Атлантасе", - цитирует главного тренера литовской команды Константина Сарсанию "Спорт-Экспресс".
Теги: Панюков Сарсания
Сегодня, 18:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.