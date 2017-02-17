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СМИ: Луис Суарес не сможет сыграть в финале Кубка Испании
Форвард "Барселоны" Луис Суарес не не сможет сыграть в финальном матче Кубка Испании с "Алавесом", передает Marca.
Уругваец получил две желтые карточки во втором матче 1/2 финала турнира с мадридским "Атлетико" (1:1). "Барселона" подала протест на удаление Суареса, но апелляционный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) оставил свое решение в силе.
Кроме того, Суарес отказался уходить в раздевалку и досматривал матч в туннеле стадиона, что строго запрещается регламентом, в связи с чем "Барселону" оштрафовали на €350, а Суареса на €600.
Газета.ru
Уругваец получил две желтые карточки во втором матче 1/2 финала турнира с мадридским "Атлетико" (1:1). "Барселона" подала протест на удаление Суареса, но апелляционный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) оставил свое решение в силе.
Кроме того, Суарес отказался уходить в раздевалку и досматривал матч в туннеле стадиона, что строго запрещается регламентом, в связи с чем "Барселону" оштрафовали на €350, а Суареса на €600.
Газета.ru
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