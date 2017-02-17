В Норвегии несколько футболистов получили тюремные сроки за договорные матчи

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Два футболиста в чемпионате Норвегии получили тюремные сроки за договорные матчи.
Летом 2012 года клуб "Фолло" проиграл "Остсидену" со счетом 3:4, ведя со счетом 3:0 за 25 минут до конца матча. Затем "Аскер" крупно уступил "Фриггу" - 1:7.
Обвиняемыми по делу стали вратарь "Фолло" Дрин Шала и нападающий "Аскера" Албан Шипшани, а также Луптьо Коруновски, который ставил на эти игры.
Шала и Шипшани приговорены к 14 месяцам лишения свободы, Коруновски — к 2,5 годам.
Газета.ru
Летом 2012 года клуб "Фолло" проиграл "Остсидену" со счетом 3:4, ведя со счетом 3:0 за 25 минут до конца матча. Затем "Аскер" крупно уступил "Фриггу" - 1:7.
Обвиняемыми по делу стали вратарь "Фолло" Дрин Шала и нападающий "Аскера" Албан Шипшани, а также Луптьо Коруновски, который ставил на эти игры.
Шала и Шипшани приговорены к 14 месяцам лишения свободы, Коруновски — к 2,5 годам.
Газета.ru
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