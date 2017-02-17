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Поль Погба: сыграть против брата — это что-то волшебное

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу над "Сент-Этьеном" (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Сыграть против Флорентина — это что-то волшебное. Сказал ему наслаждаться моментом, ведь такое случается не каждый день. Не мог поверить, что мы играем друг против друга.

Благодаря победе со счётом 3:0 нам будет легче во Франции, но всё равно исход противостояния ещё не решён", — цитирует Погба официальный сайт "МЮ".
Теги: Погба Манчестер Юнайтед Сент-Этьен
Вчера, 22:45
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