Поль Погба: сыграть против брата — это что-то волшебное

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу над "Сент-Этьеном" (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.



"Сыграть против Флорентина — это что-то волшебное. Сказал ему наслаждаться моментом, ведь такое случается не каждый день. Не мог поверить, что мы играем друг против друга.



Благодаря победе со счётом 3:0 нам будет легче во Франции, но всё равно исход противостояния ещё не решён", — цитирует Погба официальный сайт "МЮ".