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Самолёт "Зенита" попал в аварию

Сегодня в аэропорту "Пулково" в аварию попал самолет с символикой "Зенита", сообщает topspb.tv.

Самолет авиакомпании "Россия" с людьми на борту получил повреждения после столкновения со спецавтомобилем. Как сообщают очевидцы, пассажиров уже запустили внутрь лайнера "Аэробус-319", когда спецавтомобиль, подвозящий багаж к грузовому отсеку, по непонятным причинам врезался в турбину судна.
Теги: Зенит
Вчера, 23:55
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№2 Написал: vlees (Сегодня, 00:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Карма
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: avnik море (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже технике не понравился матч...


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Регистрация: 15.04.2011
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