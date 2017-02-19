Джон Терри: большинство иностранцев не понимает истинной значимости Кубка Англии

Капитан "Челси" Джон Терри прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии."Кубок Англии - часть истории нашего клуба, лично я выигрывал его пять раз, Сеск Фабрегас тоже знает об этом турнире почти все. Для нас он очень многое значит, потому что мы росли на матчах Кубка Англии.По некоторым сегодняшним результатам можно понять, что большинство иностранцев не понимает истинной значимости Кубка Англии, потому что в их странах национальный кубок не является таким культовым турниром", - заявил Терри.