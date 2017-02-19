Жозе Моуриньо: скоро трансфер Погба покажется вам дешевым

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что совсем скоро трансфер Поля Погба перестанет быть самым дорогим в истории футбола.Летом 2016 года "Ювентус" получил за француза 89 миллионов фунтов стерлингов."Через пару лет трансфер Погба покажется дешевым. Несколько лет назад за феноменального игрока платили 25 миллионов фунтов, а сейчас столько стоит молодой игрок. Летом нас ждут сюрпризы на трансферном рынке, а француз перестанет быть самым дорогим в мире.И это хорошо, он сможет избавиться от такого пристального внимания", — цитирует Моуриньо FourFourTwo.