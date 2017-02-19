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Гарет Бэйл: мне нужна пара недель, чтобы набрать 100-процентную форму
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл после победы над "Эспаньолом" (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании заявил, что пока не набрал свою лучшую форму.
Для валлийца, который забил один мяч, это был первый матч за три месяца после восстановления от травмы.
"Я чувствовал себя хорошо. Последние три месяца я напряженно работал, чтобы восстановиться. Я очень рад, что вернулся вот так и помог команде голом.
Было сложно наблюдать за командой со скамейки. Однако, по крайней мере, мы выигрывали. Хотим побеждать во всех соревнованиях. Теперь я могу помочь команде в этом.
Мне еще понадобится пару недель, чтобы набрать 100-процентную форму. Будем двигаться от игры к игре. Надеюсь, что очень скоро буду готов на 100 процентов", — цитирует Бэйла Marca.
"Газета.ру"
Для валлийца, который забил один мяч, это был первый матч за три месяца после восстановления от травмы.
"Я чувствовал себя хорошо. Последние три месяца я напряженно работал, чтобы восстановиться. Я очень рад, что вернулся вот так и помог команде голом.
Было сложно наблюдать за командой со скамейки. Однако, по крайней мере, мы выигрывали. Хотим побеждать во всех соревнованиях. Теперь я могу помочь команде в этом.
Мне еще понадобится пару недель, чтобы набрать 100-процентную форму. Будем двигаться от игры к игре. Надеюсь, что очень скоро буду готов на 100 процентов", — цитирует Бэйла Marca.
"Газета.ру"
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