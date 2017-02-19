Андреа Пирло займет пост посла "Ювентуса" после возвращения из MLS

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло после завершения карьеры вернется в туринский "Ювентус" в качестве посла, сообщает Tuttosport.В итальянском клубе верят, что 37-летний игрок сможет достойно представлять интересы клуба внутри страны и за рубежом.Действующий контракт футболиста с "Нью-Йорк Сити" истекает в декабре этого года. За "Ювентус" он выступал с 2011 по 2015 год.В минувшем сезоне Пирло провел в MLS 33 матча и забил 1 гол.