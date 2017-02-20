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Матч за Суперкубок Беларуси-2017 состоится в Минске
Стали известны место проведения и время начала поединка за Суперкубок Беларуси-2017, в котором померятся силами БАТЭ и жодинское "Торпедо"-БелАЗ.
Первая официальная игра грядущего сезона состоится в субботу, 11 марта, в столице, на поле ФК "Минск".
ФК БАТЭ
Первая официальная игра грядущего сезона состоится в субботу, 11 марта, в столице, на поле ФК "Минск".
ФК БАТЭ
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