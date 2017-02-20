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Хуан Мата: надеюсь, "МЮ" завоюет второй титул в сезоне
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата отметил, что очень надеется взять с командой Кубок английской лиги.
"Мы рады, что на этой неделе нам предстоит сыграть первый финал в сезоне. Я говорю о финале Куба английской лиги против "Саутгемптона". Последние два финала на "Уэмбли" принесли нам два титула. Мы проделали большую работу. На прошлой неделе обыграли "Сент-Этьен" в Лиге Европы, но пока ничего не решено. Было бы ошибкой так думать.
Наступает решающая часть сезона, мы продолжаем бороться, хотим завоевать несколько трофеев. Надеюсь, на следующей неделе будут только хорошие новости. Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд Лиги Европы и завоюем свой второй титул в сезоне", — цитирует Мату официальный сайт "МЮ".
"Газета.ру"
"Мы рады, что на этой неделе нам предстоит сыграть первый финал в сезоне. Я говорю о финале Куба английской лиги против "Саутгемптона". Последние два финала на "Уэмбли" принесли нам два титула. Мы проделали большую работу. На прошлой неделе обыграли "Сент-Этьен" в Лиге Европы, но пока ничего не решено. Было бы ошибкой так думать.
Наступает решающая часть сезона, мы продолжаем бороться, хотим завоевать несколько трофеев. Надеюсь, на следующей неделе будут только хорошие новости. Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд Лиги Европы и завоюем свой второй титул в сезоне", — цитирует Мату официальный сайт "МЮ".
"Газета.ру"
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