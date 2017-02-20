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22:13
Олимпийский чемпион по пятиборью: по сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок
Олимпийский чемпион по пятиборью: по сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок
18:42
Станислав Черчесов рассказал о просмотре кандидатов в сборную России на заседании техкома РФС (7)
Станислав Черчесов рассказал о просмотре кандидатов в сборную России на заседании техкома РФС (7)
18:34
Николай Левников: во время моей работы провалы на экзамене по знанию правил были единичными (1)
Николай Левников: во время моей работы провалы на экзамене по знанию правил были единичными (1)
17:16
Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
СМИ: Месси хочет, чтобы "Барселону" покинули Матье, Динь и Андре Гомиш
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси настаивает на том, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомиш.
Аргентинец недоволен положением дел в команде под руководством наставника Луиса Энрике, сообщает Don Balon.
Только в случае продажи этих троих игроков пятикратный обладатель "Золотого мяча" будет готов вести переговоры о подписании нового соглашения.
"Газета.ру"
Аргентинец недоволен положением дел в команде под руководством наставника Луиса Энрике, сообщает Don Balon.
Только в случае продажи этих троих игроков пятикратный обладатель "Золотого мяча" будет готов вести переговоры о подписании нового соглашения.
"Газета.ру"
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