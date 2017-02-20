Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

СМИ: Месси хочет, чтобы "Барселону" покинули Матье, Динь и Андре Гомиш

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси настаивает на том, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомиш.

Аргентинец недоволен положением дел в команде под руководством наставника Луиса Энрике, сообщает Don Balon.

Только в случае продажи этих троих игроков пятикратный обладатель "Золотого мяча" будет готов вести переговоры о подписании нового соглашения.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 22:14
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
странно что там нет умтити. этого негра в париже имели как хотели


--------------------
Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (1)
online

А этот гном сам не хочет в Томск или в Оренбург,чтобы вывести их в ЛЧ?
Регистрация: 12.02.2017
№1 Написал: Dmitry Fyodorov (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Так было и с другими футболистами Барсы, Златан например)
Регистрация: 20.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.