СМИ: Месси хочет, чтобы "Барселону" покинули Матье, Динь и Андре Гомиш

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси настаивает на том, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомиш.Аргентинец недоволен положением дел в команде под руководством наставника Луиса Энрике, сообщает Don Balon.Только в случае продажи этих троих игроков пятикратный обладатель "Золотого мяча" будет готов вести переговоры о подписании нового соглашения.