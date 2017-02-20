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Неймар снова предстанет перед судом

Апелляция нападающего "Барселоны" Неймара по делу о коррупции была отклонена.

Таким образом бразилец вновь предстанет перед судом, информирует ESPN.

Прокурор требует для футболиста два года тюрьмы, а также штраф в размере €10 млн.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 22:19
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