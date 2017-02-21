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Оуэн Койл уволен с поста главного тренера "Блэкберна"

"Блэкберн Роверс" объявил об уходе Оуэна Койла с поста главного тренера. Клуб и тренер расстались по взаимному согласию сторон, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный сайт команды.

В последнем матче под руководством Койла "Блэкберн" 19 февраля на своем поле со счетом 1:2 проиграл "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Койл возглавил "Блэкберн" в июне 2016 года, с 50-летним специалистом команда выиграла 11 из 37 матчей.
Вчера, 22:12
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