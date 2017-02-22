Уволенному вратарю "Саттона" предложили должность дегустатора пирогов

Сеть супермаркетов Morrisons предложила бывшему голкиперу английского "Саттона" Уэйну Шоу должность официального дегустатора пирогов, сообщает издание Independent.Накануне стало известно, что руководство "Саттона" решило уволить своего запасного вратаря Уэйна Шоу, съевшего пирог во время матча Кубка Англии против "Арсенала". Шоу 46 лет, его вес составляет около 130 кг."Мы всегда ищем лучшие таланты, которые пробуют наши пироги. Выступление Уэйна прошлым вечером сделало его самым известным знатоком пирогов в стране. Мы были очень впечатлены его приверженностью к еде даже во время матча, ведь хороший горячий пирог - лучшее, что может быть. Пусть и во время главного футбольного матча в вашей карьере", - сказала глава отдела Morrisons Тесса Кэллахан.Перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря.