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Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник Адам Лаллана продлил контракт с английским "Ливерпулем".

Новое соглашение 28-летнего игрока сборной Англии будет рассчитано до 2021 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Предыдущий контракт футболиста истекал летом 2019 года.
Теги: Лаллана Ливерпуль
Сегодня, 21:04
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