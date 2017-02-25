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Игрокам "Борнмута" выдали оранжевые очки, которые помогут лучше заснуть
Врачи "Борнмута" выдали всем игрокам клуба специальные оранжевые очки, сообщает ESPN. Глава медицинского штаба Крейг Робертс считает, что данная разработка уменьшит голубое излучение от мобильных телефонов, планшетов и телевизоров и поможет им лучше заснуть.
- Многие из наших игроков проводят много часов в отеле, часто смотрят телевизор и играют в компьютерные игры, - пояснил Робертс. - Это приводит к тому, что они плохо засыпают, что отражается и на их выступлении.
СЭ
- Многие из наших игроков проводят много часов в отеле, часто смотрят телевизор и играют в компьютерные игры, - пояснил Робертс. - Это приводит к тому, что они плохо засыпают, что отражается и на их выступлении.
СЭ
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