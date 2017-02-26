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Владелец "Интера" обсудил возможность трансфера Хамеса с президентом "Реала"

Владелец миланского "Интера" Чжан Цзиньдун провел встречу в Мадриде с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Стороны обсудили возможность перехода колумбийского полузащитника "сливочных" Хамеса Родригеса в миланский клуб, информирует Football Italia.

Помимо "Интера", на 25-летнего футболиста также претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Хамес принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.

"Газета.ру"
Теги: Интер Реал Хамес Родригес
Сегодня, 08:31
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