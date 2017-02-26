Руководство "Лестера" решило уволить Раньери еще до матча с "Севильей"

Решение об увольнении главного тренера "Лестер Сити" Клаудио Раньери руководство клуба приняло еще до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2), утверждает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.Судьба итальянского специалиста была решена после поражения команды в игре 25-го тура АПЛ против "Суонси Сити" (0:2), которая состоялась 12 февраля.Ранее сообщалось, что после матча с "Севильей" ведущие игроки "Лестера" встретились с руководителями клуба и выступили за отставку Раньери. Об увольнении 65-летнего тренера было объявлено на следующий день после поражения в Испании.