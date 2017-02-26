Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Фанаты "Фиорентины" провели акцию протеста на базе клуба

Около 300 фанатов "Фиорентины" провели акцию протеста на базе команды в воскресенье утром.

Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес игроков, главного тренера Паулу Соузы и владельцев клуба, информирует Football Italia.

В минувший четверг итальянская команда вылетела из Лиги Европы.

Ранее "Фиорентина" вылетела из Кубка Италии и на данный момент занимает лишь восьмое место в Серии А.

"Газета.ру"
Теги: Фиорентина
Сегодня, 15:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.