Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Фанаты "Фиорентины" провели акцию протеста на базе клуба
Около 300 фанатов "Фиорентины" провели акцию протеста на базе команды в воскресенье утром.
Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес игроков, главного тренера Паулу Соузы и владельцев клуба, информирует Football Italia.
В минувший четверг итальянская команда вылетела из Лиги Европы.
Ранее "Фиорентина" вылетела из Кубка Италии и на данный момент занимает лишь восьмое место в Серии А.
"Газета.ру"
Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес игроков, главного тренера Паулу Соузы и владельцев клуба, информирует Football Italia.
В минувший четверг итальянская команда вылетела из Лиги Европы.
Ранее "Фиорентина" вылетела из Кубка Италии и на данный момент занимает лишь восьмое место в Серии А.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.