Фанаты "Фиорентины" провели акцию протеста на базе клуба

Около 300 фанатов "Фиорентины" провели акцию протеста на базе команды в воскресенье утром.Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес игроков, главного тренера Паулу Соузы и владельцев клуба, информирует Football Italia.В минувший четверг итальянская команда вылетела из Лиги Европы.Ранее "Фиорентина" вылетела из Кубка Италии и на данный момент занимает лишь восьмое место в Серии А.