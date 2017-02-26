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Луис Энрике провел 100-й матч у руля "Барселоны"

Испанский специалист Луис Энрике провел 100-й матч в качестве главного тренера "Барселоны", сообщает "Газета.ру".

Энрике стал восьмым рулевым "Барселоны", которому удалось преодолеть данную отметку.

Ранее "Барселона" победила "Атлетико" (2:1) в центральном матче 24-го тура чемпионата Испании.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 22:42
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