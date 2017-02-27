Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
19:15
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Президент "Палермо" Дзампарини подал в отставку со своего поста
Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини заявил об уходе со своего поста.
"В течение 15 дней будет назначен новый президент, который будет представлен на пресс-конференции в Палермо.
Новый президент является членом и представителем англо-американского фонда, который в соответствии с контрактом будет инвестировать средства в постройку стадиона и спортивного центра. Эти инвесторы вернут клуб на те позиции, которые он заслуживает. Это должно произойти в течение пяти лет", — сообщается на официальном сайте "Палермо".
"Газета.ру"
"В течение 15 дней будет назначен новый президент, который будет представлен на пресс-конференции в Палермо.
Новый президент является членом и представителем англо-американского фонда, который в соответствии с контрактом будет инвестировать средства в постройку стадиона и спортивного центра. Эти инвесторы вернут клуб на те позиции, которые он заслуживает. Это должно произойти в течение пяти лет", — сообщается на официальном сайте "Палермо".
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.