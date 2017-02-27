Президент "Палермо" Дзампарини подал в отставку со своего поста

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини заявил об уходе со своего поста."В течение 15 дней будет назначен новый президент, который будет представлен на пресс-конференции в Палермо.Новый президент является членом и представителем англо-американского фонда, который в соответствии с контрактом будет инвестировать средства в постройку стадиона и спортивного центра. Эти инвесторы вернут клуб на те позиции, которые он заслуживает. Это должно произойти в течение пяти лет", — сообщается на официальном сайте "Палермо".