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Президент "Палермо" Дзампарини подал в отставку со своего поста

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини заявил об уходе со своего поста.

"В течение 15 дней будет назначен новый президент, который будет представлен на пресс-конференции в Палермо.

Новый президент является членом и представителем англо-американского фонда, который в соответствии с контрактом будет инвестировать средства в постройку стадиона и спортивного центра. Эти инвесторы вернут клуб на те позиции, которые он заслуживает. Это должно произойти в течение пяти лет", — сообщается на официальном сайте "Палермо".

"Газета.ру"
Теги: Палермо
Сегодня, 22:11
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