Пресс-атташе "Барселоны": мы не дарим подарки судьям в гостевых матчах

Пресс-атташе "Барселоны" Хосеп Вивес прокомментировал ситуацию вокруг воскресного матча чемпионата Испании "Вильярреал" – "Реал" (2:3), по окончании которого бригада арбитров во главе с Хесусом Мансано покинула стадион с сумками мадридского клуба."Мы не делаем подарки судьям в гостевых матчах", – сказал Вивес.Как сообщает AS, "Реал", "Барселона", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д.При этом судьям, обслуживающим домашние матчи "Реала", также вручают в подарок персональную футболку со своей фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.