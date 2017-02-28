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Пресс-атташе "Барселоны": мы не дарим подарки судьям в гостевых матчах
Пресс-атташе "Барселоны" Хосеп Вивес прокомментировал ситуацию вокруг воскресного матча чемпионата Испании "Вильярреал" – "Реал" (2:3), по окончании которого бригада арбитров во главе с Хесусом Мансано покинула стадион с сумками мадридского клуба.
"Мы не делаем подарки судьям в гостевых матчах", – сказал Вивес.
Как сообщает AS, "Реал", "Барселона", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д.
При этом судьям, обслуживающим домашние матчи "Реала", также вручают в подарок персональную футболку со своей фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.
Sports.ru
"Мы не делаем подарки судьям в гостевых матчах", – сказал Вивес.
Как сообщает AS, "Реал", "Барселона", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д.
При этом судьям, обслуживающим домашние матчи "Реала", также вручают в подарок персональную футболку со своей фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.
Sports.ru
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