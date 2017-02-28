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Внук Назарбаева назначен и.о. вице-президента федерации футбола Казахстана

Айсултан Назарбаев, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, назначен исполняющим обязанности вице-президента федерации футбола Казахстана по связям с ФИФА и УЕФА.

"28 февраля 2017 года решением исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев", — говорится в сообщении на официальном сайте федерации футбола Казахстана.

"Газета.ру"
Сегодня, 22:42
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:55) #
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Сколько внуков или внучек ....столько и должностей, потом правнуки пойдут.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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