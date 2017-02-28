Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
22:19
Стамбул 2005 - наша версия (3)
Стамбул 2005 - наша версия (3)
16:42
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (7)
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (7)
Внук Назарбаева назначен и.о. вице-президента федерации футбола Казахстана
Айсултан Назарбаев, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, назначен исполняющим обязанности вице-президента федерации футбола Казахстана по связям с ФИФА и УЕФА.
"28 февраля 2017 года решением исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев", — говорится в сообщении на официальном сайте федерации футбола Казахстана.
"Газета.ру"
"28 февраля 2017 года решением исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев", — говорится в сообщении на официальном сайте федерации футбола Казахстана.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.