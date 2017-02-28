Внук Назарбаева назначен и.о. вице-президента федерации футбола Казахстана

Айсултан Назарбаев, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, назначен исполняющим обязанности вице-президента федерации футбола Казахстана по связям с ФИФА и УЕФА."28 февраля 2017 года решением исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев", — говорится в сообщении на официальном сайте федерации футбола Казахстана.