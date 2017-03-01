Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Игроки "Шахтера" подарили оборудование детской больнице в Харькове

Футболисты "Шахтёра" приобрели медицинское оборудование на сумму 200 тысяч гривен для Харьковской областной детской клинической больницы № 1, сообщает официальный сайт клуба.

С просьбой о помощи к команде обратился коллектив лечебного учреждения. При поддержке "горняков" были приобретены спектрофотометр "Солар", расходные материалы для проведения процедуры плазмафереза, а также более 50 детских кроватей.
Теги: Шахтер
Сегодня, 19:44
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
С просьбой о помощи к команде обратился коллектив лечебного учреждения

Цитата: Игорь Казьмин
Почему не для Донецкой БОЛЬНИЦЫ, Вы получается ШАХТЁР-ХАРЬКОВ. или дети в Донецке лицом не вышли.

а у нормальных чести больше (или она хотя бы есть)
хохлам лишь бы откуда денег срубить или что б чего халявно скинули


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (2)

Почему не для Донецкой БОЛЬНИЦЫ, Вы получается ШАХТЁР-ХАРЬКОВ. или дети в Донецке лицом не вышли.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.