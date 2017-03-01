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20:35
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
20:35
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом
17:23
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Игроки "Шахтера" подарили оборудование детской больнице в Харькове
Футболисты "Шахтёра" приобрели медицинское оборудование на сумму 200 тысяч гривен для Харьковской областной детской клинической больницы № 1, сообщает официальный сайт клуба.
С просьбой о помощи к команде обратился коллектив лечебного учреждения. При поддержке "горняков" были приобретены спектрофотометр "Солар", расходные материалы для проведения процедуры плазмафереза, а также более 50 детских кроватей.
С просьбой о помощи к команде обратился коллектив лечебного учреждения. При поддержке "горняков" были приобретены спектрофотометр "Солар", расходные материалы для проведения процедуры плазмафереза, а также более 50 детских кроватей.
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