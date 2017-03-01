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Александр Гладкий перейдет в "Карпаты"

Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий продолжит карьеру в "Карпатах" на правах аренды, сообщает ua.tribuna.com.

Украинский форвард уже выступал за "Карпаты" с 2012 по 2014 год. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения "Крыльев Советов" по политическим причинам.
Теги: Карпаты Динамо Киев
Сегодня, 20:30
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