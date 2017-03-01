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Иво Иличевич: по уровню "Кайрат" лучше "Анжи"

Новичок "Кайрата" Иво Иличевич заявил, что казахстанский клуб выше по уровню, чем "Анжи", за который он выступал ранее.

"Я вижу, что "Кайрат" — команда, которая борется за высокие места, именно поэтому я решил играть здесь. По уровню "Кайрат" лучше "Анжи", где я играл прежде. У нас хорошая команда, тренер, болельщики, и полагаю, что вместе мы сможем выигрывать", - цитирует хорвата Sports.kz.
Теги: Иличевич Анжи Кайрат
Сегодня, 21:52
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