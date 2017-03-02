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Киевское "Динамо" отдало нападающего Александра Гладкого в аренду в "Карпаты"

Украинский нападающий Александр Гладкий на правах аренды перешел из киевского "Динамо" в львовские "Карпаты", сообщается на официальном сайте столичной команды.

Срок аренды 29-летнего игрока в "Карпатах" рассчитан до конца текущего сезона.
Теги: Динамо Киев Карпаты
Сегодня, 21:29
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
трансфер столетия


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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