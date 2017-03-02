Валерий Карпин: только дурак будет работать бесплатно

Главный редактор дирекции футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал, какими обязанностями будет заниматься.– Моя должность называется главный редактор футбольных трансляций, и я занимаюсь как раз тем, что связано с трансляциями футбола. До недавнего времени была редакторская должность, но речь шла обо всех спортивных трансляциях. Я же занимаюсь исключительно футбольным сегментом. Грубо говоря, буду контактировать с корреспондентами, редакторами, комментаторами, но исключительно с теми, кто работает по футболу. Помимо этого остается работа в качестве эксперта.Речь идет о продвижении футбольных трансляций как продукта, общем руководстве этим направлением, введении правил оценки и контроля выполненной работы, совершенствовании навыков экспертного и аналитического комментирования. Основная задача – повысить аудиторию федерального эфира. Телезритель и его интересы для нас приоритет.– Задачи поставлены, акценты расставлены. Сейчас все отлажено, но нет предела совершенству. Трансляции с режиссерской точки зрения, мне кажется, стали интересней. В плане комментирования тоже все очень неплохо, но есть, куда расти. Хотелось бы больше аналитики и экспертных оценок именно во время матча. До этого были попытки привлечь бывших футболистов, свободных тренеров, хотелось бы продолжить это и приумножить. Зритель должен иметь возможность получить разноплановые оценки, так как один и тот же, например, игровой момент можно проанализировать и осветить с разных сторон. Здоровая конкуренция еще никому не вредила.–Понятно, что только дурак будет работать бесплатно, но, мягко говоря, для меня материальная составляющая – не самое главное. Скорее, это связано с моим характером, неугомонностью или, как говорят, желанием "принять новый вызов". До этого мое присутствие на "Матч ТВ" можно было охарактеризовать разовыми появлениями в эфире, много времени это не занимало. Сейчас придется с головой уйти в рабочий процесс.