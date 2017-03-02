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Валерий Карпин: только дурак будет работать бесплатно

Главный редактор дирекции футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал, какими обязанностями будет заниматься.

– Моя должность называется главный редактор футбольных трансляций, и я занимаюсь как раз тем, что связано с трансляциями футбола. До недавнего времени была редакторская должность, но речь шла обо всех спортивных трансляциях. Я же занимаюсь исключительно футбольным сегментом. Грубо говоря, буду контактировать с корреспондентами, редакторами, комментаторами, но исключительно с теми, кто работает по футболу. Помимо этого остается работа в качестве эксперта.

Речь идет о продвижении футбольных трансляций как продукта, общем руководстве этим направлением, введении правил оценки и контроля выполненной работы, совершенствовании навыков экспертного и аналитического комментирования. Основная задача – повысить аудиторию федерального эфира. Телезритель и его интересы для нас приоритет.

- Что изменится с вашим приходом на эту должность?

– Задачи поставлены, акценты расставлены. Сейчас все отлажено, но нет предела совершенству. Трансляции с режиссерской точки зрения, мне кажется, стали интересней. В плане комментирования тоже все очень неплохо, но есть, куда расти. Хотелось бы больше аналитики и экспертных оценок именно во время матча. До этого были попытки привлечь бывших футболистов, свободных тренеров, хотелось бы продолжить это и приумножить. Зритель должен иметь возможность получить разноплановые оценки, так как один и тот же, например, игровой момент можно проанализировать и осветить с разных сторон. Здоровая конкуренция еще никому не вредила.

- Мотивация вашего участия в этом – не только денежный вопрос?

–Понятно, что только дурак будет работать бесплатно, но, мягко говоря, для меня материальная составляющая – не самое главное. Скорее, это связано с моим характером, неугомонностью или, как говорят, желанием "принять новый вызов". До этого мое присутствие на "Матч ТВ" можно было охарактеризовать разовыми появлениями в эфире, много времени это не занимало. Сейчас придется с головой уйти в рабочий процесс.

"Советский спорт"
Теги: Карпин
Сегодня, 21:37
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:25) #
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online

Хотелось бы больше аналитики и экспертных оценок именно во время матча.

Хотелось бы меньше 3.14здобольства, а чтоб комментаторы называли фамилии игроков и говорили, что делается на части поля, не попадающей в кадр (кто куда бежит и т.д.).
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тренеришка стал редакторишкой.
Волеро, ВЕРИМ!
Регистрация: 11.06.2016
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