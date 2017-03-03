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Гарет Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании

Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал форварда "Реала" Гарета Бэйла на две ближайшие игры чемпионата Испании за удаление в матче 25-го тура первенства с "Лас-Пальмасом" (3:3), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Marca.

В дебюте второго тайма Бэйл получил желтую карточку за нарушение правил против Виеры, после чего ответил на провокацию со стороны соперника и заработал второе предупреждение, а потом автоматически был удален с поля.

Таким образом, 27-летний пропустит матчи против "Эйбара" и "Бетиса". "Реал" намерен подать апелляцию на данное решение.
Теги: Бэйл Реал
Сегодня, 17:47
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