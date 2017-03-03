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Алексей Бага начал обучение на тренерскую лицензию категории PRO

Старший тренер БАТЭ Алексей Бага включен в список из 16 специалистов, которые в ближайшее время начнут обучение для получения лицензии категории PRO на курсах, организованных Ассоциацией "Белорусская федерация футбола". Причем первая сессия состоится уже на следующей неделе.

В программе обучения есть теоретические и практические занятия, работа в мини-группах на базе клубов высшей лиги, а также зарубежная стажировка. Финальные экзамены намечены на конец нынешнего года.

ФК БАТЭ
Сегодня, 22:28
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№2 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 22:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
И что ? Благая весть: явление Христа народу! А че не написали имена остальных 15
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
в вики прочитал
но ранее даже не слышал, если честно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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