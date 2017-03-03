Алексей Бага начал обучение на тренерскую лицензию категории PRO

Старший тренер БАТЭ Алексей Бага включен в список из 16 специалистов, которые в ближайшее время начнут обучение для получения лицензии категории PRO на курсах, организованных Ассоциацией "Белорусская федерация футбола". Причем первая сессия состоится уже на следующей неделе.В программе обучения есть теоретические и практические занятия, работа в мини-группах на базе клубов высшей лиги, а также зарубежная стажировка. Финальные экзамены намечены на конец нынешнего года.