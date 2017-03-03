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Марко Девич: предстоящая встреча с "Манчестер Юнайтед" - это праздник для Ростова-на-Дону

Нападающий "Ростова" Марко Девич прокомментировал крупную победу над "Томью" (6:0) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

"Сегодняшняя победа — отличный результат. Но при этом у нас были ошибки, которые нельзя допускать. Особенно в преддверии плей-офф Лиги Европы.

Поздравляю одноклубников, тренеров и болельщиков "Ростова" с красивой победой! Что касается "Томи", то было видно, что в её составе играли много молодых футболистов. Мы знали, что "Томь" ведёт тяжёлую борьбу за выживание. Впереди нам предстоит матч с "Манчестер Юнайтед". Но тренерский штаб нас заранее предупредил, что если мы хотим и в следующем году играть с лучшими клубами Европы, то нужно побеждать в РФПЛ и набирать очки в турнирной таблице. Поэтому "Ростов" психологически подготовился к прошедшему матчу.

Уверен, что предстоящая встреча с "Манчестер Юнайтед" — это праздник для Ростова-на-Дону. Мои одноклубники заслужили его, и я горжусь, что нахожусь вместе с ними. Мы не боимся английской команды. Cчитаю, что нам нужно выложиться на 200% своих возможностей", - цитирует Девича "Чемпионат.сом".
Теги: Девич Ростов Томь Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:48
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