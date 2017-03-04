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16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Станимир Стойлов: многие футболисты "Астаны" могут играть лучше
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов поделился своими мыслями после поражения в Суперкубке Казахстана от "Кайрата" (0:2).
"Я думаю, что мы знаем наши проблемы. Вещи, которые надо исправлять и где нужно дорабатывать. Я хочу лишь поздравить "Кайрат". Поле не было в отличном состоянии, чтобы показывать идеальный футбол. Думаю, что многие наши футболисты могут играть лучше, у нас есть проблемы на некоторых позициях. Не хватает игроков", - цитирует тренера официальный сайт футбольной лиги Казахстана.
"Я думаю, что мы знаем наши проблемы. Вещи, которые надо исправлять и где нужно дорабатывать. Я хочу лишь поздравить "Кайрат". Поле не было в отличном состоянии, чтобы показывать идеальный футбол. Думаю, что многие наши футболисты могут играть лучше, у нас есть проблемы на некоторых позициях. Не хватает игроков", - цитирует тренера официальный сайт футбольной лиги Казахстана.
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