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Луис Энрике: "Барселона" сейчас играет блестяще, нас ждет отличная концовка сезона

Наставник "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал победу над "Сельтой" (5:0) в 26-м туре Примеры и поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".

"Можно ли этот матч считать хорошей проверкой перед игрой с "ПСЖ"? Парижане будут иначе прессинговать и защищаться. При определённых обстоятельствах мы можем изменить ход противостояния в свою пользу и будем пытаться сделать это до последней минуты.

Стал ли я больше верить в успех после сегодняшней победы? Вчера я верил точно так же. Я уверен, что команда сейчас играет блестяще и нас ждёт отличная концовка сезона. Тогда и узнаем, завоюем ли мы какие-то титулы.

Не знаю, был ли сегодняшний матч лучшим для нас в сезоне, ведь у нас было много хороших игр, но точно одним из лучших за последние месяцы.

В игре с "ПСЖ" мы должны показать, что мы сильнее соперника и поквитаться с ним за 90 минут. Можно ли поражение в Париже считать несчастным случаем? Это был худший матч "Барселоны" за три последние года и я анализировал его так, как ни один другой. Это стечение обстоятельств от спортивных до личных, о которых я не буду говорить", - цитирует Луиса Энрике "Чемпионат" со ссылкой на Football Espana.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 03:58
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