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Сергей Палкин: Фонсека многое делает для "Шахтера"
Гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что у клуба нет претензий к работе главного тренера Паулу Фонсеки.
"Фонсека многое делает для "Шахтера". Он показывает хороший атакующий футбол, мы сделали правильный выбор. Фонсека – молодой и амбициозный тренер, который знает, что делать. Его любят все ребята, обстановка в команде шикарная. На сегодняшний день, с учетом тех условий, в которых мы находимся, особых претензий к Фонсеке нет вообще", – цитирует Палкина footballua.tv.
"Фонсека многое делает для "Шахтера". Он показывает хороший атакующий футбол, мы сделали правильный выбор. Фонсека – молодой и амбициозный тренер, который знает, что делать. Его любят все ребята, обстановка в команде шикарная. На сегодняшний день, с учетом тех условий, в которых мы находимся, особых претензий к Фонсеке нет вообще", – цитирует Палкина footballua.tv.
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