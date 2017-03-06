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FA собирается дисквалифицировать и оштрафовать Ибрагимовича и Мингса

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения форварду "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу и защитнику "Борнмута" Тайрону Мингсу, сообщает официальный сайт организации.

Игрокам грозят дисквалификации и денежные штрафы.

Ибрагимович ударил Мингса локтем по лицу в первой половине встречи 27-го тура чемпионата Англии, незадолго до этого Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне. Главный судья матча Кевин Френд проигнорировал оба инцидента.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед Борнмут
Сегодня, 21:16
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Григорянца на них нет! laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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