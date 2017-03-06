FA собирается дисквалифицировать и оштрафовать Ибрагимовича и Мингса

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения форварду "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу и защитнику "Борнмута" Тайрону Мингсу, сообщает официальный сайт организации.Игрокам грозят дисквалификации и денежные штрафы.Ибрагимович ударил Мингса локтем по лицу в первой половине встречи 27-го тура чемпионата Англии, незадолго до этого Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне. Главный судья матча Кевин Френд проигнорировал оба инцидента.