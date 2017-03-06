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21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
FA собирается дисквалифицировать и оштрафовать Ибрагимовича и Мингса
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения форварду "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу и защитнику "Борнмута" Тайрону Мингсу, сообщает официальный сайт организации.
Игрокам грозят дисквалификации и денежные штрафы.
Ибрагимович ударил Мингса локтем по лицу в первой половине встречи 27-го тура чемпионата Англии, незадолго до этого Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне. Главный судья матча Кевин Френд проигнорировал оба инцидента.
"Газета.ру"
Игрокам грозят дисквалификации и денежные штрафы.
Ибрагимович ударил Мингса локтем по лицу в первой половине встречи 27-го тура чемпионата Англии, незадолго до этого Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне. Главный судья матча Кевин Френд проигнорировал оба инцидента.
"Газета.ру"
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