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СМИ: Массимилиано Аллегри предложил свои услуги "Барселоне"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри предложил свои услуги "Барселоне".

Представители итальянского специалиста связались с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу и дали ему знать, что Аллегри принял бы предложение сине-гранатовых, передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Ранее наставник каталонцев Луис Энрике заявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.
Теги: Аллегри Барселона
Сегодня, 13:56
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