Оргкомитет "Рио-2016" обязали через суд отремонтировать стадион "Маракана"

Бразильский суд обязал оргкомитет "Рио-2016" отремонтировать стадион "Маракана", сообщает Globy.



Согласно вердикту, ремонтные работы должны быть проведены в течение ближайших 30 дней. Если "Рио-2016" не уложится в этот срок, он должен будет заплатить штраф в размере 100 тыс. реалов ($37,1 тыс.) за каждый день отсрочки. Представители оргкомитета заявили, что не будут обжаловать решение. В ближайшее время они представят план работ по восстановлению легендарного стадиона.