Златан Ибрагимович дисквалифицирован на 3 матча в Англии

Футбольная федерация Англии (FA) назначила форварду "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу трехматчевую дисквалификацию за удар локтем по лицу защитника "Борнмута" Тайрона Мингса в первом тайме встречи между клубами в 27-м туре АПЛ (1:1), сообщается на официальном сайте организации.Незадолго до этого инцидента Мингс наступил бутсой на голову шведскому футболисту, когда тот оказался на газоне.Ибрагимович пропустит матч Кубка Англии с "Челси", а также игры английской Премьер-лиги против "Мидлсбро" и "Вест Бромвич Альбион".