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22:15
Превью. 25 тур. ФНЛ
Превью. 25 тур. ФНЛ
22:05
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
20:18
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
20:09
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
18:05
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Златан Ибрагимович дисквалифицирован на 3 матча в Англии
Футбольная федерация Англии (FA) назначила форварду "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу трехматчевую дисквалификацию за удар локтем по лицу защитника "Борнмута" Тайрона Мингса в первом тайме встречи между клубами в 27-м туре АПЛ (1:1), сообщается на официальном сайте организации.
Незадолго до этого инцидента Мингс наступил бутсой на голову шведскому футболисту, когда тот оказался на газоне.
Ибрагимович пропустит матч Кубка Англии с "Челси", а также игры английской Премьер-лиги против "Мидлсбро" и "Вест Бромвич Альбион".
"Газета.ру"
Незадолго до этого инцидента Мингс наступил бутсой на голову шведскому футболисту, когда тот оказался на газоне.
Ибрагимович пропустит матч Кубка Англии с "Челси", а также игры английской Премьер-лиги против "Мидлсбро" и "Вест Бромвич Альбион".
"Газета.ру"
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