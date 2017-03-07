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Златан Ибрагимович дисквалифицирован на 3 матча в Англии

Футбольная федерация Англии (FA) назначила форварду "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу трехматчевую дисквалификацию за удар локтем по лицу защитника "Борнмута" Тайрона Мингса в первом тайме встречи между клубами в 27-м туре АПЛ (1:1), сообщается на официальном сайте организации.

Незадолго до этого инцидента Мингс наступил бутсой на голову шведскому футболисту, когда тот оказался на газоне.

Ибрагимович пропустит матч Кубка Англии с "Челси", а также игры английской Премьер-лиги против "Мидлсбро" и "Вест Бромвич Альбион".

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:12
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(1)
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:38) #
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  •  (1)

Прочитал, и понял что в Англии Демократия. Разве у нас в стране такое возможно....Грустно стало...Всё вспомнилось ... и ... Путин -Медведев-Димон,-и Питерская Братия . И БАНДИТ -НАСИЛЬНИК усманоов,


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: papapa (Сегодня, 22:33) #
  • 0
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Цитата: shturmanflota3
В чемпионат России ему надо тут на такое закрывают глаза,

В Сев Корею - там такие же нравы, но денег больше дадут
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: shturmanflota3 (Сегодня, 22:27) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В чемпионат России ему надо тут на такое закрывают глаза, говоря игровой момент, можно и лицо в кровь разбить при этом...
Регистрация: 22.07.2012
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
это за то что чуть не сломал лицом ногу соперника?
Регистрация: 16.03.2010
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